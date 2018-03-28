"تسونامي" تغييرات في قائمة الفراعنة

28 مارس 2018 - 10:31 ص

انتهي معسكر المنتخب القومي، بسويسرا عقب أن خاض وديتين أمام البرتغال واليونان، خسر الأولى بهدفين لهدف، وخسر في الثانية بهدف نظيف.

الأرجنتين "كوبر"، المدير الفني للمنتخب تعمد بالدفع على أكبر عدد ممكن من العناصر الجديد للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لهم قبل خوض نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

تجربة سويسرا قد تدفع "كوبر" لحرمان بعض نجوم المنتخب من الانضمام للمعسكر المقبل علي رأسهم محمد مجدي قفشة بعدما فشل في أن يكون بديلاً للسعيد، حيث وضح شكل المنتخب في وجود السعيد وفي وجود قفشة، كما يعتبر محمد عواد الأقرب للخروج من القائمة، حيث تأكد تواجد الحضرى وأحمد الشناوي بجوار محمد الشناوي في حراسة المرمي، كما ظهر مؤمن زكريا بمستوى متواضع مما يجعل للقائمة، في ظل تألق وردة في نفس مركزه ومن قبلهما نجم ليفربول محمد صلاح.