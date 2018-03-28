جيهان السادات: نحن أمام مخطط لتفتيت الوطن

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أكدت السيدة جيهان السادات، أن الرئيس المقبل سيواجه صعوبات كبيرة لا تقل عن السنوات الماضية قائلة: "نحن أمام مجدد تفتيت جديد".

وناشدت "السادات" في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات من أجل مستقبل أفضل لمصر.

وأضافت السادات: "لازم نرد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأدعو المواطنين لعدم الاستماع لشائعات الإخوان بعدم النزول للانتخابات لأنها كلام فارغ".

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