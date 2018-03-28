» أول تعليق من حياة الدرديري حول ظهورها على "الفراعين"

28 مارس 2018 - 10:35 ص

نفت الإعلامية حياة الدرديري ما تردد حول عودتها للظهور مجددًا على قناة الفراعين بعد غياب استمر عامين.

وقالت "الدرديري" في بيان نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تداولت بعض الصحف الإلكترونية أخبارًا عن عودتي مرة أخرى للظهور على شاشه قناة الفراعين، وهذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة".

وأوضحت أنها أنهت تعاملاتها مع قناة الفراعين منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر بناء على طلب من بعض أعضاء مجلس إدارة القناة والشركة المالكة لها، لافتة إلى أنها تلقت منذ أيام اتصالات من رئيس القناة السابق الدكتور توفيق عكاشة يطالبني بالعودة مرة أخرى للظهور على شاشة القناة بعد رجوعها وكان ردى قاطعا وهو الاعتذار عن العودة مرة أخرى ولا مجال للمفاوضات كما أشيع مؤخرا، ولكم تقديري واحترامي، حياة الدرديرى".

يذكر أن توفيق عكاشة بدأ جديًا في العودة من جديد لإعادة بث قناة "الفراعين" الفضائية بعد إنهاء مديونياته المالية للقناة لدى المنطقة الحرة ومدينة الإنتاج الإعلامي، لتعود للعمل خلال شهر ونصف على أقصى تقدير.