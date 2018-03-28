أول تعليق من صلاح على هزيمة الفراعنة

28 مارس 2018 - 10:38 ص

أعرب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونجم ليفربول الانجليزي، عن سعادته بخوض مبارتي البرتغال واليونان الودية، استعدادًا لمونديال روسيا 2018.

وقال صلاح في تصريحات لقناة "أون سبورت": "مواجهتين مهمين وقوية وتجربة ناجحة جدًا".

وتابع: "معسكر مهم بعدما شارك جميع اللاعبين، وعلى الجهاز الفني تقييم جميع اللاعبين وكنت أتمنى بأن يكون أطول من هذه الفترة".

وأضاف: "اسعي لتقديم مستوى جيد وثابت لإسعاد المصريين في نهائيات كأس العالم في روسيا".

جدير بالذكر أن المنتخب تلقى خسارة بهدف نظيف على يد نظيره اليوناني في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الثلاثاء.