إيقاف مذيع سوري بسبب نعي "البنا"

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تسبب خبر نعى فيه أحد المذيعين على قناة "سما" السورية الموالية لنظام الرئيس السورى بشار الأسد المطربة الفلسطينية ريم البنا فى طرد المذيع من قبل ادارة القناة وذلك لأن البنا معروفة بموقفها المعارض لبشار فبناء عليه قام بعض أنصار السلطة السورية بتدشين حملة إلكترونية طالبت بوقف المذيع الذى أذاع الخبر.

وقالت  صحيفة "بلدنا نيوز" الإلكترونية الموالية لنظام الأسد متوجهة إلى نائب الأسد في منصبه كأمين عام لحزب البعث، إن صحيفة الحزب، هي الأخرى، قد "نعت إرهابية خائنة شتمت قائدنا وجيشنا"، وذلك بحسب كلامهم، ونشرت نص ما نشرته صحيفة "البعث" الحكومية التي نعت الفنانة البنا.

وقامت عشرات الصحف والمواقع الموالية لنظام الأسد، بهجوم علي المطربة الفلسطينية ريم البنا، التي وافتها المنية في برلين، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض، بسبب مواقفها المناصرة لثورة السوريين والتي هاجمت فيها بشار الأسد، معتبرة أنه مجرم وقاتل وسفاح.


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