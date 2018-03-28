» رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات

إيمان هاني
ردت الفنانة الاستعراضية سما المصري، علي هجوم البعض على رقص السيدات أمام اللجان الانتخابية.
وقالت "المصري" مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "ال تي سي"، موجهة حديثها لجماعة الإخوان المسلمين: "أخبار دوللي شاهين أيه لما عملتولها حفلة، وأخبار تراخيص الكابريهات لما خلتوها 3 سنين".
وأكدت "المصري"، أن السيدات يرقصن أمام اللجان لفرحتهن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "إنتوا إيه مشكلتكم، إحنا كشعب مصري بنحب الفرح".
شاهد الفيديو..
ظهر12:05 م
فجر
04:30
شروق
05:54
ظهر
12:05
عصر
15:36
مغرب
18:16
عشاء
19:46