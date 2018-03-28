إغماء سيدة أمام اللجنة الانتخابية

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الانتخابات الرئاسية

الإسكندرية

تمكنت العيادة المتنقلة من إنقاذ سيدة بالإسكندرية تبلغ 43 عاما بعد تعرضها لحالة إغماء بسبب انخفاض في ضغط الدم خلال تواجدها بجوار مجمع مدارس للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية، في بيان اليوم الأربعاء، على رفع حالة الاستعداد القصوى بالمنشآت الطبية من مستشفيات ووحدات صحية بالتزامن مع انعقاد الانتخابات الرئاسية، واستمرار انعقاد لجنة الأزمات والكوارث بالمديرية، منوهة بعدم وجود أى حالات اختناق أو ضربات شمس أو إصابات خلال العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.


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