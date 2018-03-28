» هدوء تام في لجان مصر الجديدة

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عبد الفتاح السيسي

هدوء

انتخابات رئاسية

لجان مصر الجديدة

سيطرت حالة من الهدوء النسبي على لجان مصر الجديدة، منذ بداية فتح أبوابها أمام الناخبين، وذلك في لجان معهد فتيات مصر الجديدة، طبري الحجاز، والشهيد يسري مصطفى عميرة، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الجيش والشرطة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، على مدار ثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.


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