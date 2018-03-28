"السيسى" حاكم "مقدس" عند المصريين

28 مارس 2018 - 10:53 ص

ذكرت صحيفة "اوسبورجر الجماينه"، الألمانية، أن مصر تتطلع لحالة من السلام والاستقرار بعد سنوات من الفوضى والعنف، وهذا يعتبر من ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحاول القضاء عليها، لكن بأساليبه الخاصة.

وتحت عنوان "السيسي يقدسه أنصاره ومؤيدوه"، قالت الصحيفة، في تقريرها، إن "مظاهر الاحتفاء بالرئيس "السيسي" في الانتخابات الرئاسية، التي تجري حاليًا، في مصر، تبين أن "السيسي" قد وصل لمكانة مقدسة عند مؤيديه من المصريين".

وتابعت الصحيفة أن أنصار الرئيس "السيسي" يمجدونه بصورة مبالغ فيها، فهم يرون أن "السيسي" صاحب المشاريع العملاقة في البلاد، مثل بناء عاصمة إدارية جديدة بحجم مدينة هامبورج الألمانية، والتي بدأت بالفعل، معتبرة أن السيسي داعب المصريين بهذا المشروع الوطني.

وكانت أغلبية الناخبين من كبار السن والأقلية المسيحية في مصر، مقتنعين بأن الرئيس "السيسي" سيجلب للبلاد المزيد من الأمن والازدهار الاقتصادي، لكن كثير من هذه الآمال لم تتحقق: فقد كانت هناك هجمات دموية ضد الأقباط، وتقويض حرية الصحافة، وقمع للمجتمع المدني، ورغم ذلك يحدث احتجاجات شعبية أيضًا، لأن بالنسبة للكثير من المصريين فهناك شىء واحدة مهم، وهو استقرار البلاد.

ونوهت الصحيفة بأن الرئيس السيسي، هو رمز الاستقرار والأمن لكثير من المصريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعد 30 سنة، وبعد ما عاني أغلبية المصريين بما يكفي من ديكتاتورية الرئيس حسني مبارك، غمرت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي ميادين البلاد، لتأييده لفوز بولاية ثانية، لافتة أن هذه تذكرنا بأيام "مبارك" بشكل مبهر.