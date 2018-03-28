  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:46 ص
بحث متقدم
أبو العلا ماضي

ماضي يرفض عرضا مغريا خشية شماتة الإخوان

الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

صورة الخبر

"السيسى" حاكم "مقدس" عند المصريين

ابراهيم السيد

مواطن عن تصويته بـ"الخمسة": "عشان ما نبقاش سوريا"

كوبر

إصابة "كوبر" بأزمة صحية

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: الانتخابات الحالية أساءت للسلطة

محمد حامد الجمل وزير الدولة الاسبق 10/5/2017

يجوز تعديل مدة الرئاسة فى الدستور بشرط

محمد صلاح

أول تعليق من صلاح على هزيمة الفراعنة

الإبراشي

تصريح صادم من "الإبراشى" عن رقص الناخبات

ريم

إيقاف مذيع سوري بسبب نعي "البنا"

صحيفة ألمانية:

"السيسى" حاكم "مقدس" عند المصريين

الحياة السياسية

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

«البورصة» تخسر 6.3 مليار جنيه

#

السيسي لـ المصريين: انزلوا وشاركوا في الانتخابات

#

لحية محمد صلاح التي تزعج كتاب السلطة

#

مؤتمر حاشد للتصويت للسيسى فى انتخابات الرئاسة بالمنيا

الاستقرار

السيسي

مبارك

اوسبورجر الجماينه

مقدس

ذكرت صحيفة "اوسبورجر الجماينه"، الألمانية، أن مصر تتطلع لحالة من السلام والاستقرار بعد سنوات من الفوضى والعنف، وهذا يعتبر من ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحاول القضاء عليها، لكن بأساليبه الخاصة.

وتحت عنوان "السيسي يقدسه أنصاره ومؤيدوه"، قالت الصحيفة، في تقريرها، إن "مظاهر الاحتفاء بالرئيس "السيسي" في الانتخابات الرئاسية، التي تجري حاليًا، في مصر، تبين أن "السيسي" قد وصل لمكانة مقدسة عند مؤيديه من المصريين".

وتابعت الصحيفة أن أنصار الرئيس "السيسي" يمجدونه بصورة مبالغ فيها، فهم يرون أن "السيسي" صاحب المشاريع العملاقة في البلاد، مثل بناء عاصمة إدارية جديدة بحجم مدينة هامبورج الألمانية، والتي بدأت بالفعل، معتبرة أن السيسي داعب المصريين بهذا المشروع الوطني.

وكانت أغلبية الناخبين من كبار السن والأقلية المسيحية في مصر، مقتنعين بأن الرئيس "السيسي" سيجلب للبلاد المزيد من الأمن والازدهار الاقتصادي، لكن كثير من هذه الآمال لم تتحقق: فقد كانت هناك هجمات دموية ضد الأقباط، وتقويض حرية الصحافة، وقمع للمجتمع المدني، ورغم ذلك يحدث احتجاجات شعبية أيضًا، لأن بالنسبة للكثير من المصريين فهناك شىء واحدة مهم، وهو استقرار البلاد.

ونوهت الصحيفة بأن الرئيس السيسي، هو رمز الاستقرار والأمن لكثير من المصريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعد 30 سنة، وبعد ما عاني أغلبية المصريين بما يكفي من ديكتاتورية الرئيس حسني مبارك، غمرت صور الرئيس عبد الفتاح السيسي ميادين البلاد، لتأييده لفوز بولاية ثانية، لافتة أن هذه تذكرنا بأيام "مبارك" بشكل مبهر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع مجددًا في الأسواق
» محافظ المنيا: انتظام جميع اللجان والمقرات الانتخابية في اليوم الثالث
» شاهد.. المباريات الودية المقبلة ومواعيدها للمنتخب الوطني
» أول تعليق من حياة الدرديري حول ظهورها على "الفراعين"
» رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات
» هدوء تام في لجان مصر الجديدة
» كلاب تأكل جثة شاب ملقاة في الشارع بأكتوبر
» مؤتمر تربية الأزهر يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني
» إطلاق نار على موكب الرئيس السابق
» بالفيديو..الهوس "الجنسي" يطارد طالبات الثانوية
» طقس اليوم غير مستقر والعظمى تسجل 35 درجة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018