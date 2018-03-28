إقبال ملحوظ أمام صناديق الانتخابات بالمنيا

28 مارس 2018 - 10:58 ص

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة بمحافظة المنيا إقبالا ملحوظا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع، فى حين أن هناك لجان لم تستقبل سوى عدد قليل من الناخبين.

ومن جانب آخر بدأ أعضاء مجلس النواب والتنفيذين بالمحافظة فى تنظيم سيارات تدعو المواطنين للحشد النزول إلى صناديق الاقتراع فى حين ما زالت المساجد ومكبرات الصوت التى تجوب الشوارع لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

وفى ذات السياق ما زال محافظ المنيا اللواء عصام البديوى يقوم بجولات تفقدية لمتابعة سير الانتخابات التى تجرى بالمحافظة بواقع 3 ملايين و209 آلاف ناخب على مستوى المحافظة موزعين على 586 مركزا انتخابيا و715 لجنة انتخابية.