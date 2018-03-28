بالصور.. وزير الخارجية السنغالي يقتحم الأقصى برفقة مستوطنين

28 مارس 2018 - 10:58 ص

اقتحم وزير خارجية السنغال "صديقي كابا" برفقة وفد سنغالي، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال من جهة باب المغاربة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن وزير خارجية السنغال برفقة وفد سنغالي ومعهم مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في أرجائه.

وأضافت أن الوفد السنغالي الذي يضع على ملابسه علم الاحتلال وعلم بلاده دخلوا قبة الصخرة والمصلى المرواني بالقوة يرافقهم صحفي ومصور اسرائيلي.

ودخل كابا ورفقائه قبة الصخرة والمصلى القبلي بالقوة يرافقهم صحفي ومصور اسرائيلي.

واشارت المصادر أنه جرى احتكاك بينهم وبين حراس المسجد الأقصى بسبب دخولهم عنوة وقامت باعتقال حارس المسجد عرفات نجيب من مكان عمله بعد الاعتداء عليه وحولته الى مركز اعتقال وتحقيق في البلدة القديمة.

يذكر أن توترا متصاعدا يشهده المسجد الأقصى، في أعقاب الدعوات المتطرفة التي أطلقتها "منظمات الهيكل المزعوم"، إلى إفراغه الجمعة المقبل، لتمثيل تقديم "قرابين الفصح".

وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي " وزير الخارجية السنغالي صديقي كابا بدأ هذا الصباح زيارته الرسمية الأولى إلى إسرائيل بالصلاة في المسجد الأقصى بأورشليم. إسرائيل تصون حرية العبادة والصلاة التي يمتمع بها هنا أبناء جميع الأديان، أهلا وسهلا بالضيف الكريم".



