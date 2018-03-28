مواطن عن تصويته بـ"الخمسة": "عشان ما نبقاش سوريا"

28 مارس 2018 - 11:00 ص

شهدت لجان دائرة الجيزة، إقبالًا كبيرًا من كبار السن "الرجال والسيدات" في اليوم الثالث لاقتراع بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2018.

وامتلأت شوارع الجيزة بسيارات تحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات، وتبث الأغاني الوطنية لتشجيع المواطنين على التصويت.

وعلق إبراهيم السيد، أحد الناخبين عقب إدلائه بصوته بالخمسة أصابع: "أنا انتخبت من أجل مستقبل أفضل للأولاد، وعشان ما نبقاش زي سوريا واليمن، ولا نكون لاجئين، أنا اخترت الأمن والأمان".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية انطلقت أمس أول الاثنين ،وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.