» الذهب يرتفع مجددًا في الأسواق

محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.
وارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد استقرارها خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 659 جنيها في السوق المحلية.
ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب:
عيار 18: 565 جنيهًا
عيار 21: 659 جنيهًا
عيار 24: 753 جنيهًا
الجنيه الذهب: 5272 جنيهًا
السعر العالمى: 1341 دولارًا.
وكان سعر الذهب جرام الذهب عيار 21 وصل في بدء تعاملات الأسبوع الي 640 جنيها للجرام.
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