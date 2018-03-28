رئيس التصديري: الانتخابات فرصة لإظهار ما حققته مصر أمام العالم

28 مارس 2018 - 11:03 ص

أكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية ومجلس الأعمال ىالمصري القبرصي أن الانتخابات الرئاسية فرصة لإظهار مدي ما حققته مصر من انجازات امام العالم وعلي جميع الأصعدة اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا والتي يكفي انها جعلت مصر واحة الامن في منطقة يسودها الاضطراب، مطالبًا بمشاركة الجميع في التصويت في الانتخابات.

كما وجه دعوة خاصة لرجال الصناعة والمصدرين في جميع المناطق الصناعية والاستثمارية بمصر لحث جموع العاملين بالقطاع الصناعي للتوجه مع أسرهم للتصويت في الانتخابات لأن هذا أقل واجب نقدمه لبلدنا العزيزة مصر وأيضًا للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الانجازات العديدة التي صبت في صالح الصناعة المصرية قبل أي قطاع آخر وحتى نستكمل مسيرة البناء والتنمية والتي ستعود ثمارها على الجميع داخل مصر وحتى خارجها لأن استقرار مصر نأمل في ان يصبح نواة لاستعادة الاستقرار في المنطقة بأسرها بعد هزيمة قوي الشر والهدم.

كما وجه سعيد أحمد التحية لأبطال القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء ممن يشرفون علي سير الانتخابات ويبذلون كل غالي في سبيل تامين جموع المصريين كما وجه التحية لفريق الانتخابات بمدرسة الشهيد أيمن كتات لوران الثانوية بنات سابقًا بالإسكندرية التي ادلي فيها بصوته في الانتخابات الرئاسية.

وقال إن كل العاملين بمجموعته الصناعية طالبوا منه أن يذهبوا جميعا وسويا معا الي اللجان الانتخابية للمشاركة بشكل جماعي لإعطاء صورة مشرفة عن عمال مصر.