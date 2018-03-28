عمر جابر يوجه رسالة لجمهوره

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رسميًا.. عمر جابر ينتقل إلى الدوري الأمريكي

وجه اللاعب عمر جابر، نجم منتخب مصر ولوس أنجلوس الأمريكي، الشكر لكل من وقف بجانبه، خلال إصابته في المباراة الودية بين مصر واليونان التي أقيمت مساء أمس على ملعب لاتس جران في سويسرا.

وغرد "جابر"، عبر حسابه على "تويتر":"شكرا لكل واحد سأل و أطمن عليا الحمد لله جذع في الرباط الداخلي للركبة الحمد لله على كل شىء".

وأوضح مسئولو المنتخب، أن إصابة اللاعب عبارة عن كدمة قوية في الركبة، ويحتاج بعض الراحة فقط للعودة للمشاركة في المباريات مع فريقه بالدوري الأمريكي.



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