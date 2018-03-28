  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
أبو العلا ماضي

ماضي يرفض عرضا مغريا خشية شماتة الإخوان

الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

صورة الخبر

"السيسى" حاكم "مقدس" عند المصريين

ابراهيم السيد

مواطن عن تصويته بـ"الخمسة": "عشان ما نبقاش سوريا"

كوبر

إصابة "كوبر" بأزمة صحية

عماد الدين حسين

عماد الدين حسين: الانتخابات الحالية أساءت للسلطة

محمد حامد الجمل وزير الدولة الاسبق 10/5/2017

يجوز تعديل مدة الرئاسة فى الدستور بشرط

محمد صلاح

أول تعليق من صلاح على هزيمة الفراعنة

الإبراشي

تصريح صادم من "الإبراشى" عن رقص الناخبات

ريم

إيقاف مذيع سوري بسبب نعي "البنا"

شاهد..

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

آخر الأخبار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالصور.. بدء تزايد الناخبين أمام اللجان بالمنيا

#

بالفيديو.. مسن يخاطر بحياته لإنقاد آخرين

#

السيسي: "محدش أبدًا هيغير مصر في اتجاه معين"

#

ماسبيرو .. حكاوى وبلاوى !!!

عرض الإعلامي أحمد مجدي، رسالة مكتوبة من إحدى الناخبات للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمنت الرسالة المعروضة خلال التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية بفضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ، كلمات  تروي فيها  السيدة معاناتها، وتطلب من الرئيس السيسي طلبين وهما توفير فرصة عمل لابنها الأكبر، وأن يساعدها في زيارة بيت الله، وتركت رقم هاتفها للتواصل.

وعقب الإعلامي  قائلا: "السيدة حاولت وضع الرسالة مع صوتها الانتخابي في صندوق الاقتراع حتى يصل إلى الرئيس، ولكن تم منعها نظرًا لمخالفة الإجراء".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

وماذا بعد؟!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يرتفع مجددًا في الأسواق
» محافظ المنيا: انتظام جميع اللجان والمقرات الانتخابية في اليوم الثالث
» شاهد.. المباريات الودية المقبلة ومواعيدها للمنتخب الوطني
» أول تعليق من حياة الدرديري حول ظهورها على "الفراعين"
» رد ناري من سما المصري عن رقص الناخبات
» هدوء تام في لجان مصر الجديدة
» كلاب تأكل جثة شاب ملقاة في الشارع بأكتوبر
» مؤتمر تربية الأزهر يناقش التحديات التعليمية وتجديد الخطاب الديني
» إطلاق نار على موكب الرئيس السابق
» بالفيديو..الهوس "الجنسي" يطارد طالبات الثانوية
» طقس اليوم غير مستقر والعظمى تسجل 35 درجة

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

موفق - 12 %
غير موفق - 44 %
لا أهتم - 44 %
اجمالى المصوتين:1253

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018