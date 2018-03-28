» محافظ المنيا: انتظام جميع اللجان والمقرات الانتخابية في اليوم الثالث

28 مارس 2018 - 11:05 ص

أعلن عصام البديوي محافظ المنيا، انتظام جميع اللجان الانتخابية والمقرات الانتخابية على مستوى المحافظة في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، دون حدوث أي معوقات حتى الآن لافتا إلى ان غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز .

وتابع البديوي عبر غرفة العمليات الرئيسية أعمال فتح اللجان وانتظام العملية الانتخابية ومتابعة وصول القضاء إلى لجان الانتخابات.

وأكد أنه تم توفير سيارات إسعاف واطقم وقوافل طبية لتغطية جميع اللجان الانتخابية بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات للتعامل مع أي حالات طارئة .

هذا وقد بدأت انتخابات رئاسة الجمهورية الاثنين، وتستمر حتى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان ، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالي.

ويبلغ عدد اللجان العامة بالمحافظة 13 لجنة بإجمالي 586 مركز انتخابي وبإجمالي لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية ، موزعين على 550 لجنة بمؤسسات تابعة للتربية والتعليم و3 محليات و17 صحة و14 أزهر و2 زراعة داخل المحافظة.