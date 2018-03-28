برلماني: المشاركة الانتخابية القوية دعم لصورة مصر أمام العالم

28 مارس 2018 - 11:09 ص

أكد النائب نبيل أبو باشا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة كفر الزيات بالغربية أن الحشود التي توافدت على اللجان الانتخابية تعكس حجم الوعي السياسي الذي يميز الشعب المصري العظيم ومدى فهمه لدوره ومعرفته بحقوقه الدستورية.

وأضاف "أبو باشا" في تصريحات صحفية أن نزول المصريين بكثافة للمشاركة في الانتخابات توفر للنظام المصري مزيد من القوة أمام العالم أجمع وتعزز من صورة مصر كدولة ديمقراطية تحترم أبناءها وتعلي من مكانتهم، وتفشل مؤامرات الإخوان لإفساد العرس الديمقراطي وتثبيط المواطنين عن ممارسة حقهم الدستوري.

ولفت إلى أن الديمقراطية في مصر تحتاج إلى دعم وتكاتف من أبناء الشعب المصري لتستكمل مسيرتها بنجاح لافتا إلى أن التجربة المصرية تواجه مخططات عديدة لإجهاضها ومحاولات أجنبية للقضاء على أحلام المصريين.