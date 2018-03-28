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«فولبرايت» تعقد ندوة بجامعة المنيا عن المنح الأمريكية

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هيئة فولبرت بجامعة المنيا
هيئة فولبرت بجامعة المنيا

جمال زكى

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أقامت هيئة فولبرايت بالقاعة الكبري بمركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أبو بكر محى الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ندوة تعريفية عن "التقدم لمنح  فولبرايت  للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية" لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب الدراسات العليا، لإجراء أبحاثهم فى مرحلتى  الماجستير والدكتوراه بالجامعات الأمريكية.

حضر الندوة الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتمادومنسق الندوة، والدكتور ماجى نصيف المدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، وخالد السيد على ممثلاً عن وزارة التعليم العالي وأسر هانى مسئول أول برامج هيئة فولبرايت.

وأشار الدكتور أحمد شوقى زهران، إلى أنه يشترط حصول المتقدم للمنح لمرحلة الدراسات العليا سواء للماجستير أو الدكتوراه 550 درجة فى اختبار التويفل TOEFL ، أو 6.5 فى اختبار IELTS لقياس مستوي اللغة، مشيراً بأنه خلال الندوة تحدث المحاضر للحضور عن أنواع منح الأبحاث ما بعد الدكتوراه والتي تشترط إجادة التحدث باللغة الإنجليزية وإعداد خطة بحث بها افكار جديدة ومتميزة وحديثة، ومنح للباحثين الشباب حتى سن 45.


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