بكري: "الإخوان سبب شائعة "العاصفة الترابية"

28 مارس 2018 - 11:11 ص

قال النائب مصطفى بكرى، إن اللجان الإلكترونية للإخوان تنشر ادعاءات كاذبة عن توقع اندلاع عاصفة ترابية اليوم ويحذرون الناس من الخروج.

وأضاف فى عدة تدوينات نشرها على حسابه الخاص بـ"تويتر": "لقد أصيبوا بصدمة خروج المواطنين إلى صناديق الانتخاب، فراحوا ينشرون الادعاءات والأكاذيب بهدف إثارة الفزع والخوف للحيلولة دون اكتمال العرس الديمقراطي اليوم".

وتابع: "حقا اذا لم تستح فافعل ماشئت، شعب مصر ينتصر ويتحدي شائعاتهم ويخرج إلى اللجان ى عموم مصر كلها وتحيا مصر".

ووجه رسالة إلى الناخبين قائلًا: "إلى كل من يتكاسلون عن أداء واجبهم تجاه الوطن بزعم أن السيسي ناجح ناجح، أقول تأملوا مشهد سيدة تبلغ من العمر 101 عام وتصر على الذهاب لممارسة حقها الدستوري، تأملوا صورة المريض المحمول على كرسى ويصر على الحضور ليبعث برسالة لكل من يعنيه الامر".

وأردف: "تأملوا مشهد أمهات الشهداء وقد جئن يحملن صور أبنائهن الشهداء، قولوا لي ماذا أنتم فاعلون، هل ستفرطون في حقكم الدستوري وتخذلون الاسود الذين يقدمون أغلى مايملكون دفاعًا عنكم أم ستلحقون بالحشود أمام صناديق الانتخاب، انزل وشارك، أنت لا تقل وطنية عن كل هؤلاء".

وأضاف: "الحشود اليوم أفضل من أمس وأول أمس، النساء يتصدرن المشهد واللجان مكدسة، والشباب بدأ يزحف إلى اللجان وتحيا مصر"

واختتم تدويناته بقوله: "من يفرط في حقه الدستوري، لايحق له أن يشكو بعد ذلك، من يتخلي عن دوره طواعية يكتب شهادة وفاته امام الجميع".