  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:16 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

ساشا دوربيتش

نشطاء يكشفون خدعة الوفد الأمريكي

موسى مصطفى موسى

"خالدعلى مش بطل قومى وكلامه فى الهجايص"

وجدي غنيم

شقيق الإسلامبولي لغنيم : فرّق بين الشتيمة واختلاف الرأي

بنى سويف

معمرتان 107 سنوات و88 سنة تصوتان ببنى سويف

هبة تحمل زوجها الي لجنة التصويت

هبة تعود من جديد وتحمل زوجها للتصويت بـ"الرئاسية"

ي

شائعات أزعجت المصريين عن "الانتخابات الرئاسية"

عبد الله السعيد

انفراجة جديدة في أزمة "السعيد" مع الأهلي

ه

مجدى عبد الغنى لـ"ناقد": "هتبصولنا فى المصلحة"

ب

بكري: "الإخوان سبب شائعة "العاصفة الترابية"

بكري: "الإخوان سبب شائعة "العاصفة الترابية"

الحياة السياسية

ب
ب

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

عمرو أديب يصف نساء "الإخوان" بلفظ خارج

#

بكري: إذا أمرني الرئيس بقطع رقبتي .. سأقطعها بلا تردد

#

نائب: فترة حكم الإخوان كانت جيدة

#

«الأرصاد» تصدم المواطنين بشأن «مغادرة المنازل»

الانتخابات

المظاهر

انتخابات الرئاسة

القليوبية

الرئاسية

قال النائب مصطفى بكرى، إن اللجان الإلكترونية للإخوان تنشر ادعاءات كاذبة عن توقع اندلاع عاصفة ترابية اليوم ويحذرون الناس من الخروج.

وأضاف فى عدة تدوينات نشرها على حسابه الخاص بـ"تويتر": "لقد أصيبوا بصدمة خروج المواطنين إلى صناديق الانتخاب، فراحوا ينشرون الادعاءات والأكاذيب بهدف إثارة الفزع والخوف للحيلولة دون اكتمال العرس الديمقراطي اليوم".

وتابع: "حقا اذا لم تستح فافعل ماشئت، شعب مصر ينتصر ويتحدي شائعاتهم ويخرج إلى اللجان ى عموم مصر كلها وتحيا مصر".

ووجه رسالة إلى الناخبين قائلًا: "إلى كل من يتكاسلون عن أداء واجبهم تجاه الوطن بزعم أن السيسي ناجح ناجح، أقول تأملوا مشهد سيدة تبلغ من العمر 101 عام وتصر على الذهاب لممارسة حقها الدستوري، تأملوا صورة المريض المحمول على كرسى ويصر على الحضور ليبعث برسالة لكل من يعنيه الامر".

وأردف: "تأملوا مشهد أمهات الشهداء وقد جئن يحملن صور أبنائهن الشهداء، قولوا لي ماذا أنتم فاعلون، هل ستفرطون في حقكم الدستوري وتخذلون الاسود الذين يقدمون أغلى مايملكون دفاعًا عنكم أم ستلحقون بالحشود أمام صناديق الانتخاب، انزل وشارك، أنت لا تقل وطنية عن كل هؤلاء".

وأضاف: "الحشود اليوم أفضل من أمس وأول أمس، النساء يتصدرن المشهد واللجان مكدسة، والشباب بدأ يزحف إلى اللجان وتحيا مصر"

واختتم تدويناته بقوله: "من يفرط في حقه الدستوري، لايحق له أن يشكو بعد ذلك، من يتخلي عن دوره طواعية يكتب شهادة وفاته امام الجميع".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» منافس السيسى يفتح النار على باسم يوسف وأيمن نور
» "الإخوان" يرون فى أردوغان الخليفة العثمانى
» "راتب" يزف بشرى سارة للجمعيات التعاونية
» "البرعى" يطالب برفع قضية على هذه الصحيفة بسبب هذا اللفظ
» الغيطي: "اللي مش هينتخب ميطلبش وظيفة"
» بالفيديو..اصطدام طائرتين "إسرائيلية وألمانية" بتل أبيب
» الزواج من ابن خالك المتوفى صدقة أو دعاء مستجاب
» كفيف : "علمولى على النجمة"
» "الكلب الضال" يشعل حربا بين دولتين..هل تعرف القصة؟
» وفاة عامل فى الأهلى بسكتة قلبية
» بسبب "بوسة".. عامل يمزق خطيب شقيقته

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018