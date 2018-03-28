سورى يخترع نظاما لتشغيل الكمبيوتر بحركات العيون

28 مارس 2018 - 11:18 ص

تستمر الأفكار النابغة فى الخروج إلى النور، وذلك من خلال حصول أحد الشباب السوريين على الدكتوراه فى دولة اليابان عن مشروع اختراع حمل أسلوبا علميا فائق الخيال فاستطاع عبد القادر علاف اكتشاف نظام للتحكم فى أجهزة الكمبيوتر باستعمال حركات العيون وإشارات العقل ولم يتم تكريم علاف حتى الآن من خلال دولته ولكن تم تكريمه فى دولة اليابان.

ونشأ المخترع السورى فى مدينة حلب وعمره الآن31 عاما تخرج فى الجامعة الجزائرية بشهادة مهندس دولة من جامعة مستغانم وماجستير من جامعة وهران وحصل على الدكتوراه من أكبر الجامعات في اليابان.

وكان مشروع الدكتوراه الخاص به في التحكم في الكمبيوتر باستعمال حركات العينين وإشارات الدماغ ومشروع مفيد للأصحاء ذوى الاحتياجات الخاصة وهو حاليًا يعمل مع اليابانيين على مشروع كبير للتحكم في رجل آلي.