رسالة صادمة من "شوبير" لجهاز الفراعنة

28 مارس 2018 - 11:20 ص

طالب الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة بتقليص عدد اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب مايو القادم، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وعدم التركيز في الانتقادات التي تطارده الفترة الأخيرة.

وأكد "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "we مع شوبير"، أن المنتخب قادر على تحقيق الفوز على السعودية وروسيا حصد 6 نقاط بسهولة خلال مبارياته بدور المجموعات بكأس العالم، والتأهل للدور الـ16 من البطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني خاض وديتين خلال معسكره بسويسرا، وتلقي هزيمة بهدفين لهدف أمام البرتغال، وخسر بهدف نظيف أمام اليونان.