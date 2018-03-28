  • الأربعاء 28 مارس 2018
  • بتوقيت مصر02:15 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

ساشا دوربيتش

نشطاء يكشفون خدعة الوفد الأمريكي

موسى مصطفى موسى

"خالدعلى مش بطل قومى وكلامه فى الهجايص"

وجدي غنيم

شقيق الإسلامبولي لغنيم : فرّق بين الشتيمة واختلاف الرأي

بنى سويف

معمرتان 107 سنوات و88 سنة تصوتان ببنى سويف

هبة تحمل زوجها الي لجنة التصويت

هبة تعود من جديد وتحمل زوجها للتصويت بـ"الرئاسية"

ي

شائعات أزعجت المصريين عن "الانتخابات الرئاسية"

عبد الله السعيد

انفراجة جديدة في أزمة "السعيد" مع الأهلي

ه

مجدى عبد الغنى لـ"ناقد": "هتبصولنا فى المصلحة"

ب

بكري: "الإخوان سبب شائعة "العاصفة الترابية"

رسالة صادمة من "شوبير" لجهاز الفراعنة

الرياضة

بالصور.. شوبير يظهر في تدريبات الأهلي
بالصور.. شوبير يظهر في تدريبات الأهلي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

رسالة مؤلمة لـ"السيسى" من داخل صناديق الاقتراع

#

3 مسئولين يسرقون رسالة دكتوراه والباحثة تستغيث بالمحامي العام

#

رياضيون هذه مكاسب ودية البرتغال

#

بالفيديو.. متصلة تبكي "بسمة وهبة" على الهواء

طالب الإعلامي أحمد شوبير نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، من الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة بتقليص عدد اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب مايو القادم، والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وعدم التركيز في الانتقادات التي تطارده الفترة الأخيرة.

وأكد "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "we مع شوبير"، أن المنتخب قادر على تحقيق الفوز على السعودية وروسيا حصد 6 نقاط بسهولة خلال مبارياته بدور المجموعات بكأس العالم، والتأهل للدور الـ16 من البطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني خاض وديتين خلال معسكره بسويسرا، وتلقي هزيمة بهدفين لهدف أمام البرتغال، وخسر بهدف نظيف أمام اليونان.  


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا ظهر التوتر في اليوم الثاني للانتخابات ؟!

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

ما تيجي نرقص !

فراج إسماعيل

وداعاً أستاذ لويس

حسام فتحي

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» منافس السيسى يفتح النار على باسم يوسف وأيمن نور
» "الإخوان" يرون فى أردوغان الخليفة العثمانى
» "راتب" يزف بشرى سارة للجمعيات التعاونية
» "البرعى" يطالب برفع قضية على هذه الصحيفة بسبب هذا اللفظ
» الغيطي: "اللي مش هينتخب ميطلبش وظيفة"
» بالفيديو..اصطدام طائرتين "إسرائيلية وألمانية" بتل أبيب
» الزواج من ابن خالك المتوفى صدقة أو دعاء مستجاب
» كفيف : "علمولى على النجمة"
» "الكلب الضال" يشعل حربا بين دولتين..هل تعرف القصة؟
» وفاة عامل فى الأهلى بسكتة قلبية
» بسبب "بوسة".. عامل يمزق خطيب شقيقته

استطلاع رأي

كيف ترى حوار الرئيس عبدالفتاح السيسي مع "ساندرا"؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى
دعايا انتخابات 2018