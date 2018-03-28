خبراء المفرقعات يمشطون اللجان الانتخابية

28 مارس 2018 - 11:22 ص

مشطت الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات جميع المقار الانتخابية ومحيطها دون العثور على أى أجسام غريبة في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2018.

وعززن قوات الحماية المدنية، من تواجدها أمام اللجان ودفعت قوات الأمن بخبراء المفرقعات مدعومين بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المعادن والأجسام الغريبة والروبوت، بفحص وتعميق محيط المنشآت الحيوية.

فيما قامت دوريات أمنية مدعومة بعناصر من العمليات الخاصة بجولات تفقدية في محيط الشوارع والميادين الرئيسية لرصد الحالة الأمنية، فيما ارتكزت مجموعات قتالية أعلى المحاور والطرق الرئيسية لإحكام السيطرة الأمنية وتهيئة الأجواء للمواطنين للإدلاء بصوتهم بكل يسر دون أي معوقات.