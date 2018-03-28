بكري: تحية احترام لحزب النور لدعمه لـ"السيسي"

28 مارس 2018 - 11:32 ص

وجه النائب البرلماني مصطفي بكري، رسالة شكر إلى حزب النور وقادته بسبب المشاركة والحشد لصالح العملية الانتخابية.

وأضاف في تدوينة له نشرها على حسابه الخاص بـ"تويتر"،: "حزب النور يشارك في عملية الحشد للمشاركة في التصويت بجهد ملحوظ، إنه موقف يستحق الاحترام".

وتابع: "أيا كان حجم الاختلاف بيننا، فالحزب كان قد أعلن عن دعمه للرئيس السيسى في وقت سابق".

يذكر أن اليوم هو اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية والتي استمر لمدة ثلاثة أيام، وينافس فيها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسى مصطفي موسى.