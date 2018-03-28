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ناخب قبطي يفوز برحلة عمرة لمشاركته في الانتخابات

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فاز ناخب قبطي يدعى مينا سبيل بإحدى اللجان الانتخابية في الوادي الجديد برحلة عمرة، من أصل 25 فائزا برحلات عمرة ضمن القرعة العلنية التي نظمتها جمعية خيرية بالمحافظة للمشاركين في الانتخابات الرئاسية.

وأقيمت القرعة العلنية بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، واللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن المحافظة، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة ومسؤولى الجمعية الشرعية بالخارجة، وأعداد كبيرة من الناخبين، وأسفرت القرعة عن فوز 25 مواطنًا، بينهم ناخب قبطى يُدعى مينا سبيل، الذى قالت الجمعية إنها ستصرف له تعويضًا ماليًا يوازى قيمة العمرة.

وقال عادل آدم، مدير الجمعية الشرعية بمركز الخارجة بالوادى الجديد، إن هذه الرحلات مقدمة كمنحة من جمعية رجال الأعمال والمستثمرين، لحث أبناء المحافظة على ممارسة حقهم الدستور والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، متابعًا: "ما تم جزء من القرعة العلنية، وسيتم استكمالها على باقى الرحلات بعد انتهاء العملية الانتخابية".

جدير بالذكر، أن جمعيات ورجال أعمال الوادى الجديد منحوا ناخبى المحافظة 150 رحلة عمرة، بهدف حث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الجارية، وضمت قائمة أسماء الفائزين من أبناء مركزى الخارجة وباريس:

1- لجنة مدرسة الزهور

هالة سعيد شمس محمد

رمضان جمال حسين

 

2- لجنة مدرسة الأمل

ناصر عبد الفتاح سيد محمد

عبد المنعم حسين رضوان

3- لجنة المدرسة التجريبية

عبد الفتاح حسن احمد حسن

4- لجنة الوادى بنات

سهام عمر على حامد

جيهان مختار احمد

5- لجنة ناصر الإعدادية المشتركة

محمد عبد المعنم احمد محمد

صفاء سيد غالى يوسف

6- لجنة الشؤون الاجتماعية القديمة

هناء حسن محمود

7- لجنة 6 أكتوبر

سيد احمد عبد الراضي

8- لجنة مكتب الصحة

أحمد عبد الله عبد المعز مبادر

9- لجنة مدرسة البنين الابتدائية

محمد عمر محمد بركة

موسى محمد حمود

 

10- لجنة المعهد الدينى

إسلام سيد حسن سيد

سعاد عبد الفضيل ابراهيم

11- لجنة مدرسة المنيرة

سماح محمد قنديل

12- لجنة قرى ناصر الثورة

نادية محمد هاشم عبد السلام

عطيات سيد عيسى على

13- لجنة بولاق

رغدة صلاح مقصود

14- لجنة صنعاء

عبد الله اسماعيل احمد

15- لجنة بغداد

عادل احمد محمد

16- لجنة باريس

حسن محمد آدم عبد السلام

أسماء سمير محمد

وقدم المحافظ التهنئة لمن حالفهم الحظ، متمنيا مزيدا من المشاركة الإيجابية خلال الساعات الباقية من الانتخابات الرئاسية، وفى كل الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، سعيا للنهوض بمصر واستكمال مسيرة البناء والتنمية.


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