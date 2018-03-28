» الزواج من ابن خالك المتوفى صدقة أو دعاء مستجاب

28 مارس 2018 - 11:47 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا متزوجة. و رأيت أنى تزوجت بابن خالى المتوفى. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زواجك من ابن خالك رحمه الله خير لك، وحصولك على أمر يئست في طلبه، وقد يصل منك لابن خالك صدقة أو دعاء مستجاب، وقد يدل زواجك من ابن خالك رحمه الله على الاستفادة من مال يخصه أو يخص أهله، وربما دل الزواج منه على المصاهرة بين الأسرتين، أو المشاركة في أمر يخص الأسرتين والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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