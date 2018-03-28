مجدى عبد الغنى لـ"ناقد": "هتبصولنا فى المصلحة"

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انتقد الناقد الرياضي الشهير خالد بيومي بعثة المنتخب مصر في سويسرا والتي اعتبرها أشبة بفرح العمدة من كثره إعدادها.

وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات  المصغرة "تويتر": "البعثة المصرية الوحيدة في العالم في المباريات الودية الدولية لمنتخبها طالع فيها الوزير والاتحاد بدايه من رئيسه نهاية بأصغر عضو في الاتحاد"

وتابع: "هذا الشىء لم نره في باقي دول العالم حتي في بنما، مقدرش أقول غير أنه فرح العمدة".

فيما رد عليه كابتن مجدي عبد الغني، قائلًا: "هتبصوا لنا بقى فى المصلحة".

يذكر أن منتخب مصر كان قد شارك في معسكر بسويسرا هذا الأسبوع الماضي والذي أنتهي بالأمس والتي انتهت بهزيمتين متتاليتين من منتخبي البرتغال واليونان


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