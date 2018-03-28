مجدى عبد الغنى لـ"ناقد": "هتبصولنا فى المصلحة"

عمرو محمد
انتقد الناقد الرياضي الشهير خالد بيومي بعثة المنتخب مصر في سويسرا والتي اعتبرها أشبة بفرح العمدة من كثره إعدادها.
وأضاف في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "البعثة المصرية الوحيدة في العالم في المباريات الودية الدولية لمنتخبها طالع فيها الوزير والاتحاد بدايه من رئيسه نهاية بأصغر عضو في الاتحاد"
وتابع: "هذا الشىء لم نره في باقي دول العالم حتي في بنما، مقدرش أقول غير أنه فرح العمدة".
فيما رد عليه كابتن مجدي عبد الغني، قائلًا: "هتبصوا لنا بقى فى المصلحة".
يذكر أن منتخب مصر كان قد شارك في معسكر بسويسرا هذا الأسبوع الماضي والذي أنتهي بالأمس والتي انتهت بهزيمتين متتاليتين من منتخبي البرتغال واليونان
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