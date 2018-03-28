شاهد.. "بيبو" يدلى بصوته في 6 أكتوبر

28 مارس 2018 - 11:54 ص

أدلى اللاعب خالد بيبو نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي السابق بصوته في آخر أيام الانتخابات الرئاسية بمدينة السادس من أكتوبر في محل إقامته.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 59 مليونًا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

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