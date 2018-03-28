انفراجة جديدة في أزمة "السعيد" مع الأهلي

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أصبح من المؤكد انتهاء أزمة لاعب النادي الأهلي عبد الله السعيد، مع ناديه الفترة المقبلة بعدما توسط جهاز المنتخب القومي لإنهاء أزمته حرصا على عدم انخفاض مستواه الفني والبدني بعد قرار تجميده من جانب محمود الخطيب رئيس الأهلي.

يأتي هذا في إطار حرص جهاز "الفراعنة" على مشاركة "السعيد" في المباريات مع الأهلي لإعداده جيدا قبل انطلاق كأس العالم بروسيا.

مصدر بالجهاز ناشد القلعة الحمراء لتفعيل مبادئ الاحتراف فى التعامل مع اللاعبين المرتبطين بعقود رسمية، من ناحية وعدم الإضرار بمصلحة المنتخب الوطني، من ناحية أخرى وفقا لما نشر بـ "أخبار اليوم".

وأضاف المصدر أن وساطة الجهاز الفني، تقتضي بتقديم اللاعب اعتذار مكتوب إلى لجنة الكرة والجهاز الفني بالأهلي مع استعداد إدارة الأحمر قبول اعتذاره وبداية مشاركته في المباريات بداية من مباراة طنطا المقبلة.


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