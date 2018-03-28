» كفيف : "علمولى على النجمة"

28 مارس 2018 - 11:57 ص

شهدت اللجنة الفرعية الأولى بدائرة مركز وبندر بنى سويف، ومقرها المدرسة الابتدائية الجديدة إدلاء عجوز كفيف بصوته الانتخابى داخل اللجنة.

وطلب العجوز ، والذي يدعي "عم حسين أحمد" كفيف 70 سنة ، من المستشار سيد صدقى رئيس اللجنة الفرعية رقم 1 ومقرها المدرسة الابتدائية الجديدة، الإدلاء بصوته ومساعدته فى اختيار المرشح الذى سيقوم بانتخابه قائلا: "علمولى على النجمة".

يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 1 مليون و748 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 514 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف قضائي كامل.

