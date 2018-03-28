» كفيف : "علمولى على النجمة"

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شهدت اللجنة الفرعية الأولى بدائرة مركز وبندر بنى سويف، ومقرها المدرسة الابتدائية الجديدة إدلاء عجوز كفيف بصوته الانتخابى داخل اللجنة.
 وطلب العجوز ، والذي يدعي "عم حسين أحمد"  كفيف 70 سنة ،  من المستشار سيد صدقى رئيس اللجنة الفرعية رقم 1 ومقرها المدرسة الابتدائية الجديدة، الإدلاء بصوته ومساعدته فى اختيار المرشح الذى سيقوم بانتخابه قائلا: "علمولى على النجمة".
 يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 1 مليون و748 ألف ناخب وناخبة موزعين على 482 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 514 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة تحت إشراف قضائي كامل.

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