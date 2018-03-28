كفيف لرئيس لجنة: "علمولي على النجمة"

28 مارس 2018 - 11:58 ص

شهدت اللجنة الفرعية الأولى بدائرة مركز وبندر بنى سويف، ومقرها المدرسة الابتدائية الجديدة، اليوم الأربعاء، إدلاء عجوز كفيف بصوته الانتخابي داخل اللجنة.

وطلب "الكفيف" من المستشار سيد صدقى رئيس اللجنة الفرعية رقم 1 ومقرها المدرسة الابتدائية الجديدة، الإدلاء بصوته ومساعدته فى اختيار المرشح الذى سيقوم بانتخابه قائلا: "علمولى على النجمة".

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.