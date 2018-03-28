» بسبب "بوسة".. عامل يمزق خطيب شقيقته

28 مارس 2018 - 11:59 ص

أقدم عامل على ضرب خطيب شقيقته بسلاح أبيض فى الصدر عقب مشاهدتهما يتبادلان القبلات فى "وضع مخل"، فى البحيرة.

وردت معلومات للواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة يفيد باستقبال مستشفى نور الإسلام الخيرى "محمد. م. ع"، 30 سنة، مصابا بجرح قطعى شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى ولا يمكن استجوابه.

وبسؤال عم المصاب "أحمد. م. ع"، 44 سنة (عاط ، اتهم "أحمد. ج. ع"، 21 سنة، بالتعدى على المصاب بسلاح أبيض وإحداث إصابته، حال تواجده فى منزل المتهم لزيارة خطيبته، شقيقة المتهم، إذ شاهدهما فى وضع مخل.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.