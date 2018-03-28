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أسماء المهندسين المقبولين بشركة مياه البحرالأحمر

قبلي وبحري

صورة ن الأسماء
صورة ن الأسماء

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحرالأحمر، عن أسماء المقبولين فى مسابقة المهندسين.

وأكد المهندس يحيى صديق رئيس الشركة أن جميع المهندسين المقبولين سيتم إجراء المقابلات غدًا الخميس 29 مارس بمقر الشركة الجديد بمنطقة أبو نواس خلف محطة اليسر الساعه التاسعه صباحا.

يذكر أن المسابقة اجريت اختباراتها بكلية التربية بالغردقة وكان المشرفين على الاختبارات لجنة من أساتذة  كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادى 


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