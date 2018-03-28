مديرو الأمن يواصلون تفقد اللجان الانتخابية

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واصل مديرو الأمن، اليوم الأربعاء، جولاتهم الميدانية لمتابعة انتظام القوات المكلفة بتأمين المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية ومدى إلمام القوات بالمهام الموكلة إليهم في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2018.

وتأكد مديرو الأمن من انتظام جميع الخدمات، وسير العمل والتأكيد على تقديم كل أوجه المساعدة للمواطنين، أثناء عملية التصويت، والتأكيد على حسن معاملة الجمهور، ولا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وشدد مديرو الأمن على القوات بكافة المواقع الشرطية والمقار الانتخابية برفع درجة الاستعداد الأمني لتأمين مجريات العملية الانتخابية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين، والتصدى بكل حسم وحزم لأى محاولة من شأنها المساس بسير العملية الانتخابية، أو النيل من مقومات الاستقرار الأمني.


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