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وفدى: اعتماد السيسى على مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات فى محله

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أشاد المهندس ياسر قورة مساعد رئيس حزب الوفد والمنسق العام لحمة مصر أولاً "انزل - شارك" بمشاركة المرأة المصرية فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية مشيرًا إلى أنها كعادتها تأتى في مقدمة قائمة المشاركين في الانتخابات الرئاسية وأي مشهد وطني.

قال قورة إن الحضور القوى  للمراة المصرية  الشديد  في العرس الانتخابي يبرهن دائمًا أن المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في حبها الوطن والوعى والحس الوطنى المتميز.

أوضح قورة اعتماد الرئيس السيسى على مشاركة المرأة المصرية فى الانتخابات الرئاسية كان فى محلة خاصة أنها أثبتت للعالم مدى وعيها السياسى وخطورة ما يحاك بالدولة المصرية وكانت فى مقدمة الناخبين فى مراكز الاقتراع.

أضاف قورة فى تصريحات صحفية أن المرأة ظلت لسنوات طويلة تعرف قيمة المواطنة وتمارسها دون إهدار لحقوقها وواجباتها  فهى تريد أن تترك لأبنائها وطنا قويا وأن مشاركة النساء هى المفتاح لإنقاذ الوطن وهذا ما تلاحظ خلال اليومين الماضيين من بدء العملية الانتخابية .

أشار قورة إلى  أن خروج المرأة عندما تشعر بتهديد للدولة المصرية وأن للإعلام دوراً مهما فى إبراز دور المرأة ونضالها وهى لا تحتاج إلى توعية مؤكدا إقبالها بكثافة على  المشاركة فى الانتخابات  جاء نتيجة وعيها الوطنى وعدم الاعتماد على الثقة القائمة فى فوز الرئيس.

تابع مساعد رئيس حزب الوفد أن المرأة المصرية البسيطة تحركت من تلقاء نفسها فى 30 يونيو وبشجاعة نادرة دون أن تنتظر مقابلاً حماية لوطنها مشيراً إلى أن  الإعلام الغربى قد حشد فى تلك الفترة دعايات مضللة عن المرأة المصرية لكن المرأة المصرية بوعيها لم تتأثر بتك الدعايات.

 


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