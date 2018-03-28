بالصور.. مسيرة نسائية لحشد المواطنين للمشاركة بانتخابات الرئاسية

28 مارس 2018 - 12:16 م

نظم عدد من السيدات في حملة دعم السيسى اليوم، الأربعاء، مسيرة نسائية انطلقت من أمام إحدى المدارس الثانوية بمدينة المنيا، حيث رفع السيدات الأعلام، مصطحبين أولادهن، واتجهت المسيرة إلى عدد من الشوارع والأحياء بمدينة المنيا.

ورددن هتافات منها "انزل شارك صوتك أمانة"، كما رفع الأطفال الأعلام المصرية، ولافتات تطالب المواطنين بالنزول والتصويت فى انتخابات الرئاسة.

وقالت هناء جمال، منسق مديرة إحدى المدارس، إن المسيرة شارك فيها عدد من السيدات وطالبات المدارس، وتم خلالها المرور أمام العديد من اللجان الانتخابية ببندر المنيا، والوقوف فى الشوارع ورفع أعلام مصر، وذلك من أجل تشجيع المواطنين من الشباب والنساء والفتيات والرجال على الخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.