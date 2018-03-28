رئيس محكمة البحر الأحمر يدلى بصوته الانتخابى بالغردقة

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المصري البورسعيدى

أدلى المستشار جمال عبدالرحمن رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية ورئيس اللجنة العامة لمتابعة الانتخابات الرئاسية صوته اليوم فى لجنة رقم 4 بمدرسة الغردقة الابتدائية.

 رافق رئيس اللجنة خلال جولته المستشار علاء أبو خريبة نائب رئيس لجنة متابعة الانتخابات واطمأن رئيس المحكمة على سير العملية الانتخابية داخل اللجنة.

 وطالب بتوفير كل سبل الراحة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وتجرى العملية الانتخابية فى 110 لجنة انتخابية منه 8 لجان عامة و119 لجنة فرعية بمدن المحافظة منها 14 لجنة انتخابية بمدينة رأس غارب ، 52 لجنة بمدينة الغردقة ، 16 لجنة بمدينة القصير، 17 لجنة بمدينة سفاجا، 6 لجان بمدينة مرسى علم، 3 لجان بمدينة الشلاتين و 2 لجنة بمدينة حلايب ويبلغ عدد المواطنين من لهم حق التصويت من أهالى المحافظة 279222 ناخب وأصوات الوافدين من سجلوا أسماءهم للتصويت فى لجنة الوافدين بالمحافظة 57732 ناخب ليكون إجمالى من لهم حق التصويت بالمحافظة 336954 ناخبا.





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