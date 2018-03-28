نائبة السفير الأمريكى: لم أتوقع هذه الحشود

28 مارس 2018 - 12:27 م

تفقدت شيلسا مارى، نائبة السفير الأمريكى للشئون السياسية، لجان انتخابية بحلوان، وقامت بعمل جولة داخل كل من مدارس خالد بن الوليد ومدرسة أم الأبطال وحلوان الثانوية بنات.

وقالت نائبة السفير الأمريكي للشئون السياسية: "لم أتوقع هذه الحشود الكبيرة على لجان الانتخابات".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.