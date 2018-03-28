بالصور.. حشد جماعى بجامعة المنيا للتصويت فى انتخابات الرئاسة

28 مارس 2018 - 12:31 م

على غير المعتاد قامت جامعة المنيا اليوم الأربعاء، بحشد أعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدد كبير من الطلاب بشكل جماعى للتصويت فى انتخابات الرئاسة فى يومها الثالث.

وقال الدكتور جمال أبو المجدي رئيس جامعة المنيا، إن مصر بمنحي خطير وفي مفترق طرق، ولا يمكننا أن نعود للوراء مرة أخري، وشرف للشعب المصرى أن يقف في طوابير الانتخابات بدلاً من أن يقف فى طوابير اللاجئين، إشارة اللي الدول العربية التي تعاني حروبا وصرعات داخلية.

وأكد أبو المجد خلال كلمة وجهها للعاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة قبل توجههم الي صناديق الانتخابات أن الشعب المصري لن ينهض الا بالعمل وبشابه الذين هم نواة المستقبل، موحها الشكر للطبلاب والعاملين على أدائهم الراقي في المشاركة السياسية والتصويت باللجان الانتخابية خلال اليومين الاول والثاني، مطالبا الأسر بالنزول والحشد والتصويت ليس من أجل أحد وإنما من أجل بناء مصر قائلا من لم يشارك في الانتخابات فليس له وجود بيننا، ومن لم يتمني الخير لمصر وقلبه علي هذا البلد.