شائعات أزعجت المصريين عن "الانتخابات الرئاسية"

28 مارس 2018 - 12:32 م

عقب بدء العملية الانتخابية بمصر ظهرت الكثير من الشائعات لدفع المواطنين على النزول للإبداء بصوتهم في صندوق الانتخابات، وترصد المصريون بعضًا من الشائعات التي طالت المواطنين خلال العملية الانتخابية.

القبض علي من ليس في يده "الإصبع الفسفوري":

تداولت أنباء بين "العامة" في المجتمع، أن الأمن سيلقى القبض على من ليس في يده علامة فسفورية وقد نشر الكاتب الصحفي إيهاب الزلاقي تدوينة عن هذا الأمر أيضا له علي "تويتر" بهذا المعني قائلًا: "القهوجى علي الصبح: يا باشا بيقولو أنهم بيقبضوا على اللى أيديهم مفيهاش حبر فسفوري، طبعا طمنته أن دي إشاعات".

مد التصويت 4 أيام:

انتشرت أنباء عن أن مدة التصويت 4 أيام، فيما قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات إنه لا صحة لما أُثير عن مد فترة التصويت ليوم رابع وهو الخميس المقبل، وقد أصدر بيان خلال مؤتمر صحفي، قال فيه: "إن بعض المواقع الإلكترونية أطلقت شائعات وروجت لأحاديث عن مد فترة التصويت ليوم رابع"، مؤكدًا "أن الهيئة لم تصدر أيا من هذه القرارات وأن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة".