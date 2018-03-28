» "الكلب الضال" يشعل حربا بين دولتين..هل تعرف القصة؟

28 مارس 2018 - 12:38 م

"أشأم من بسوس".. مثل سائر بين العرب بسبب نزول شخص ضيفا علي البسوس الذي تسببت ناقته في إشعال حرب بين قبيلتين من العرب " بكر وتغلب" لمدة 40 عاما.

"الكلب الضال" كان له قصة أخري في إشعال حرب بين دولتين ، ولكن بعيدا عن البسوس تاريخا وعصرا ، حيث لم تكن العلاقات على خير ما يرام بين اليونان وبلغاريا في عام 1925؛ حيث شاركت كلتا الدولتين في الحرب العالمية الأولى، وتواجهت قواتهما في معارك شتى.

وبالرغم من انتهاء الحرب فإن الطرفين ظلا في وضع تحفّز واستعداد دائم لخوض الحرب مجددا.

كانت منطقة الحدود على امتدادها دائما ما تشهد بعض المناوشات البسيطة بين الطرفين، ولكن شهدت منطقة حدودية تُسمّى "بيتريتش" أحداثا أوصلت الأمور لنقطة الغليان، والسبب كان هو "الكلب الضال".

كان أحد الجنود اليونانيين في الـ 22 من أكتوبر 1925 يلهو مع كلبه حينما دخل الكلب الحدود البلغارية، وعلى الفور قام أحد الحراس البلغار بقتل الكلب بالرصاص، وهو ما استفز ليس فقط الجندي صاحب الكلب ولكن الدولة اليونانية ككل، وقرّرت على الفور الانتقام للكلب.

وقامت بغزو منطقة "بيتريتش" في اليوم التالي، وطردت الجنود البلغار من المنطقة، وحينها لجأت بلغاريا لعصبة الأمم، والتي أمرت اليونان بالانسحاب الفوري من المنطقة، ودفع تعويضات لبلغاريا، وهو القرار الذي امتثلت له اليونان.

استمرّت حرب الكلب الضال لمدة 10 أيام ، وخلفت 52 قتيلا من الطرفين، واضطرّت اليونان لأن تدفع 45 ألف جنيه كتعويض للدولة البلغارية .