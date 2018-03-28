» الغيطي: "اللي مش هينتخب ميطلبش وظيفة"

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الإعلامي محمد الغيطي
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أشاد الإعلامي محمد الغيطي، بحجم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية حتى الآن، متوقعًا أن تكون النسبة التصويتية الأكبر في نهاية الفرز للمرأة مقارنة بالرجل.

ودعا الغيطي، خلال برنامجه "مصر تنتخب" المذاع على فضائية "إل تي سي"، المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات حتى لو أبطلوا أصواتهم.

ووجه الغيطي رسالة للشباب قائلا لهم: "لو منتخبتش متطلبش حق، وتقول عايز وظيفة أو كرسي في مدرسة أو سرير في مستشفى".

واستنكر الغيطي، الداعين لمقاطعة الانتخابات على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: "لو راجل انزل، وهذا المطلوب لكي تثبت أنك مواطن مصري وليس إخوانيا تسعى للفوضى".

شاهد الفيديو..

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