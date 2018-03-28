إصابة ربة منزل وزوجها بسبب الخلاف على شقة فى القليوبية

أصيبت ربة منزل وزوجها، بإصابات خطيرة، إثر مشاجرة مع آخرين للخلاف على شقة إيجار بالخصوص، تم ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، إخطارًا بحدوث مشاجرة ومصابان بشارع سيد حلوة أمام مستشفى الفاروق بالخصوص، وبالانتقال تبين حدوثها بين كل من"طرف أول" - أحمد. خ عامل 43 سنة، مصاب باشتباه نزيف داخلى بالبطن والصدر وتم نقله لمستشفى المطرية ولايمكن استجوابه.

وزوجته "نحمده. أ" 39 سنة، ربة منزل، مصابه بجروح سطحيه بالساعدين، و"طرف ثان" أحمد ع 30 سنة، نقاش، وهاني ا 38 سنة، نقاش .

وذلك بسبب حدوث مشاده كلامية بين الطرفان لوجود خلافات بينهم على شقه مؤجرة إيجار قديم للطرف الأول بمنطقة المرج تطورت لمشاجرة تعدي خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" محدثين ما بهما من إصابات، تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم .

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4871 جنح قسم الخصوص لسنة 2018م.. وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .