» "راتب" يزف بشرى سارة للجمعيات التعاونية

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حسن راتب
حسن راتب

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زف الدكتور حسن راتب، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات التعاونية، بشرى سارة لقيادات الجمعيات، بإنشاء وإقامة مشروعات تلبي احتياجاتهم الخدمية سواء تتعلق بالصرف الصحي والمياه أو الصحة، من خلال رصد 4 ملايين جنيه كتبرع لأعلى قرية ولأعلى مركز ولأعلى مدينة من حيث نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية.  

وأضاف «راتب»، في مداخله هاتفية لقناة «المحور»، أمس الثلاثاء، أن ذلك يأتي في إطار استنهاض الهمم والتحفيز للمشاركة الإيجابية التي تحتاجها مصر في العملية الانتخابية.

وتابع: «الدولة ستنطلق بمشروعات تحقق طموحات الشعب بالنهضة والحياة الكريمة للمواطنين، وسيشهد المصريين الرخاء بعد المعاناة التي عاشوا فيها».

جدير بالذكر أن اليوم هو ثالث أيام التصويت والاقتراع بالانتخابات الرئاسية والتى تشهد منافسة بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد

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