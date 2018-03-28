رئيس دينية النواب: المصريون يريدون استمرار الاستقرار والتنمية لبلدهم

28 مارس 2018 - 12:54 م

تفقد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اللجان الانتخابية بدمياط ومشاركة المصريين في الانتخابات رئاسة الجمهورية ومتابعة سير العملية الانتخابية.

وأكد "العبد" في تصريحات صحفية أن كل الشعب المصريون يردون استمرار الاستقرار والتنمية فكل التحية للمواطنين الذين توجهوا إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع سواء سيدات أو رجال مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني علي كل مواطن مصري.

وأضاف أن هناك إقبالا بشكل كبير من كل الأعمار وهى رسالة للعالم بأن مصر تعيش حالة من التكاتف والوحدة بين أبنائها والقيادة السياسية برئاسة الزعيم عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية شهدت إقبالاً كثيفًا مع فتح اللجان وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطني، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.