هبة تعود من جديد وتحمل زوجها للتصويت بـ"الرئاسية"

أبرزت شبكة ABC News الأمريكية قيام سيدة مصرية بحمل زوجها المريض على ظهرها حتى يتمكن من الإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية فى اليوم الثالث والأخير لتصويت المصريين.





وذكرت الشبكة الأمريكية في تقرير بالصور على موقعها الإلكترونى، إن هبة رجب، السيدة البالغة من العمر 32 عاما، وأم لثلاثة أطفال كانت تساعد زوجها لحوالى ست سنوات، حيث يعانى الزوج خالد البدوى من فشل كلوى وفيرس BوC، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز. واضطرت هبة لترك عملها حتى تقوم برعاية زوجها.



وتقول هبة إنها لا تشعر بالإحراج من حالة زوجها، مضيفة أنها لو كانت هى المريضة كان سيحملها أيضا. لكن زوجها كان يتمنى لو أن الظروف كانت مختلفة. ونشرت الشبكة صور لهبة تحمل زوها متجهة به إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة المصرية.



يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الاثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالى. خالد يدلى بصوته

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف