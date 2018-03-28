معمرتان 107 سنوات و88 سنة تصوتان ببنى سويف

28 مارس 2018 - 01:14 م

أدلت فتحية مسعد سليمان البالغة من العمر 107 سنة بصوتها أمام لجنة قرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب بنى سويف.



قام أفراد قوات التامين التابعين للقوات المسلحة المصرية بمساعدة السيدة العجوز ووضعها على كرسى متحرك لرغبتها فى الأدلاء بصوتها وانتقل رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة بدهل الاعدادية المشتركة لمساعدة السيدة العجوز فى الإدلاء بصوتها لصعوبة دخولها اللجنة لمرضها كما أدلت نظيمة أحمد محمد 88 سنة بالمعاش بصوتها بمدرسة الخير الإعدادية للبنين قائلة : انتخبت السيسي علشان عمل حاجات حلوة كتير وعلشان يعيشنا فى أمان ويرخص كل حاجة ويعمل كل حاجة حلوة باذن الله وهقول لكل أفراد عائلتى وجيرانى إنزلوا انتخبوا علشان مصر".



ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة بنى سويف مليون و741 ألفًا و507 مواطنين يصوتون فى 514 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و482 مركزا انتخابيا.