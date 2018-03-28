محافظ القليوبية يقود مسيرة حاشدة ببنها

قاد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية مسيرة حاشدة من أمام ديوان عام المحافظة حتي مديرية التربية والتعليم لحث المواطنين علي المشاركة في العملية الانتخابية.
كما تابع عشماوى لليوم الثالث على التوالي سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بنطاق المحافظة، واطمأن على انتظام سير الانتخابات وتوفير كل سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية خاصة كبار السن وذوى الإعاقة.
وأكد عشماوى إقبال الآلاف من الناخبين وانتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثالث، مناشدًا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الايجابية لاختيار رئيسهم والتاكيد على عزم وإصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة .
وقد بدأ المواطنون بمختلف مدن وقرى المحافظة فى التوافد على اللجان للإدلاء باصواتهم منذ فتح باب الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة صباحا حيث يبلغ عدد الناخبين بمحافظة سوهاج ممن لهم حق التصويت 3 ملايين و49 ألف ناخب.