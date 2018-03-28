شاهد مفاجأة ساحر عندما استوقفه رجال المرور

28 مارس 2018 - 01:21 م

فاجأ الساحر بليك باكيت الأمريكى رجال المرور فى ولاية أتلانتا بمجموعة من الحركات الترفيهية والسحرية خلال مروره بإحدى الدوريات الأمنية المتواجدة فى طريقه إلى منزله.

وتم نشر فيديو على موقع الفيديوهات المصورة "يوتيوب" عندما سأله احد رجال المرور خلال سيره إذا كان لديه زجاجات من الخمور أم لا، فكان رده غير طبيعى، وقام بعمل ألعاب سحرية جميلة أمام رجال المرور ما أثار انتباههم وجميع المارة بذلك المكان وأبعدهم عن غرضهم الأساسى من إيقافه .

شاهد الفيديو..