» "الإخوان" يرون فى أردوغان الخليفة العثمانى

28 مارس 2018 - 01:26 م

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الأوحد المنافس للرئيس عبد الفتاح السيسى، إن جماعة الإخوان المسلمين مقسمة بالنسبة له إلى طرفين، الأول الملوثون بالدماء، ومن تسببوا فى جعل الكثير من ولادنا شهداء، وهؤلاء لا يتصالح معهم، والأخرين شباب غرر بهم ولم يأخذوا فرصتهم؛ فيحتاجون إلى إعادة تأهيل طالما كانت هناك محاكمات مدنية عادلة وأثبتت عدم تورطهم فى شيء.





واضاف فى حوار أجرته معه "المصريون" أن الإخوان نظريتهم المتعلقة بالخلافة الإسلامية لم تتغير، حيث يتجلى ذلك فى تعاملهم مع تركيا، فهم يريدون أن يكون أردوغان الخليفة العثمانى، وتقسم المنطقة إلى دويلات، متابعا:"كان من الممكن أن ينجحوا إذا لم يكن هذا هدفهم، وكان ممكنًا أن يقوموا بأشياء جيدة".





يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى داخل البلاد من 26 حتى 28 من الشهر الجارى ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس حزب الغد.